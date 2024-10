Vorig jaar al signalen dat EBI-gevangen via wc's konden communiceerden

Al in december kwamen signalen binnen dat gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught via de waterkanalen van toiletten konden communiceren. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) startte hierop een onderzoek en nam “fysieke maatregelen.”

Dat liet PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) woensdag weten tijdens een debat over het gevangeniswezen. Ze werd zelf pas vorige week ingelicht, toen het nieuws al in de media verscheen.

Het proces rondom Ridouan Taghi duurde ontzettend lang, maar kwam uiteindelijk tot een vonnis:

1:06 Ridouan Taghi en twee medeverdachten veroordeeld tot levenslang: 'Een proces met een gitzwarte rand'

Onrust

De onrust binnen de EBI neemt toe, aldus Coenradie. Ze benadrukte dat ze voortaan sneller en vollediger op de hoogte gehouden wil worden. Of de gedetineerden nog steeds op deze manier kunnen communiceren, is volgens haar onduidelijk. "Een deel van de gedetineerden probeert op allerlei manieren contact te maken met de buitenwereld, en de DJI doet er alles aan om dat te voorkomen," verklaarde ze.

Streng beveiligde gevangenis

Vorige week maakte advocaat Hakan Külcü bekend dat gevangenen “zeker de afgelopen anderhalf jaar” met elkaar contact hadden via de toiletten. Wie er precies communiceerde, is niet bekendgemaakt. In de EBI verblijven onder andere Ridouan Taghi, zijn zoon Faissal en Willem Holleeder.

De DJI verklaarde dat ze “niet in kunnen gaan op specifieke situaties” vanwege de veiligheid binnen de EBI. Ze benadrukten wel dat er continu maatregelen worden genomen om contact tussen bepaalde gedetineerden te voorkomen.

ANP