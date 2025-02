'Belangrijke' vierde verdachte opgepakt voor ontvoering Breda

De politie heeft vrijdag een vierde aanhouding verricht voor de ontvoering en mishandeling in Breda van afgelopen weekend. Het gaat om een 25-jarige man uit de Brabantse stad. De politie en het OM denken met zijn aanhouding een belangrijke stap te hebben gezet "om het conflict en verdere escalatie te stoppen".

In de nacht van vrijdag op zaterdag namen drie mensen een 24-jarige man in Breda mee in een busje. Na een dag meldde het slachtoffer zich weer.

Vierde aanhouding

Maandagavond hield de politie al een 24-jarige man uit Zundert aan in de zaak en in de nacht van dinsdag op woensdag zijn nog twee mannen van 26 en 37 jaar uit Breda aangehouden.

Over het motief van de ontvoering kon de politie niets zeggen, behalve dat de man "niet willekeurig" was meegenomen.

ANP