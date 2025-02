Nog twee mannen (26 en 37) aangehouden voor ontvoering in Breda

Nog twee mannen van 26 en 37 jaar uit Breda zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden voor de ontvoering en mishandeling van een 24-jarige man in de Noord-Brabantse stad. Maandagavond hield de politie al een 24-jarige man uit Zundert aan in de zaak.

Het tweetal dat afgelopen nacht is gearresteerd, wordt verdacht van betrokkenheid bij het conflict. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of de verdachten het slachtoffer kennen. De mannen zitten in volledige beperkingen, "waardoor verder geen mededelingen kunnen worden gedaan", aldus de politie. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag meegenomen in een busje door drie mensen. Na een dag meldde de man zich weer. Hij is volgens de politie "niet willekeurig" ontvoerd. Verder kan de woordvoerder niets zeggen over het motief van de ontvoering.

Bij de sportvelden waren de zorgen groot (zie bovenstaande video van afgelopen weekend).

ANP