Politie tast nog in duister bij ontvoering Breda, denkt aan gerichte actie

De politie staat nog voor een raadsel in de zaak van de 24-jarige man die afgelopen nacht in Breda werd ontvoerd. Een woordvoerster liet zaterdagmiddag weten dat er vermoedens zijn dat het om een gerichte actie gaat en dat het slachtoffer en de daders elkaar waarschijnlijk kenden. Desondanks ontbreekt elk spoor van de man, wat de zorgen over zijn welzijn vergroot.

Rond middernacht werd de man door meerdere personen in een busje meegenomen vanaf een parkeerterrein bij sportcomplexen in Breda. De daders droegen zwarte kleding en bivakmutsen en zouden vuurwapengevaarlijk zijn, aldus de politie. Omdat het slachtoffer afhankelijk is van medicatie, maken zijn familie en de autoriteiten zich ernstige zorgen over zijn gezondheid.

Onderzoek

Over de aanleiding van de ontvoering is nog niets bekend. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend sporenonderzoek uitgevoerd op het parkeerterrein bij de Dr. Schaepmanlaan en de Burgemeester de Manlaan. Ook zijn getuigen gehoord die het incident hebben waargenomen. De woordvoerster kon geen verdere details geven over deze getuigen.

De politie roept mensen die meer informatie hebben over deze ontvoering op om zich te melden. Alle tips die kunnen bijdragen aan het vinden van het slachtoffer en het oplossen van deze zaak zijn welkom.

Hart van Nederland, ANP