Atletiekclub was dicht tijdens ontvoering man (24), 'gebeurde op de parkeerplaats'

De atletiekclub in Breda in de buurt waarvan zaterdagochtend iemand is ontvoerd, was gesloten toen dat incident plaatsvond. Dat meldt de vereniging op haar website.

"Dit betekent dat de hekken naar het clubgebouw en de baan gesloten waren", aldus atletiekvereniging SPRINT. "Het incident gebeurde op de aangrenzende parkeerplaats die openbaar is."

Ontvoering

De politie meldde zaterdagochtend dat rond middernacht een 24-jarige man was ontvoerd op de Dr. Schaepmanlaan in Breda, bij de atletiekvereniging. Die vereniging ligt naast het Mastbos in Breda en deelt een parkeerterrein met onder meer een hockeyclub, die ook op het terrein gevestigd is. Een ANP-fotograaf zag zaterdagochtend ook dat het onderzoek van de politie plaatsvond op dat parkeerterrein.

Volgens de atletiekvereniging is de parkeerplaats inmiddels geen plaats delict meer. De trainingen die zaterdagochtend gepland waren, kunnen daarom "veilig en zonder risico" doorgaan.

ANP