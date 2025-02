Raadselachtige ontvoering van man (24) bij sportcomplex in Breda: dit weten we nu

In Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man (24) ontvoerd bij een sportcomplex aan de Dr. Schaepmanlaan. Familieleden van de man maken zich ernstige zorgen om zijn gezondheid. Dit is wat we tot nu toe weten.

De man werd rond middernacht meegenomen in een busje door meerdere vuurwapengevaarlijke verdachten. Ze droegen zwarte kleding met bivakmutsen. Het is onduidelijk welke kant het busje met de man opreed. Het onderzoek werd meteen opgestart op een parkeerterrein tussen sportcomplexen in.

Rond 08.15 uur meldde een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse dat het onderzoek op het parkeerterrein in de afrondende fase was. Er zijn getuigen gehoord, maar onduidelijk is of veel mensen de ontvoering hebben zien gebeuren. Over het motief van de verdachten is nog niets bekend.

Parkeerplaats

In het gebied, dat grenst aan het Mastbos, zijn onder meer een atletiekvereniging en een hockeyclub gevestigd. De atletiekclub was gesloten toen het incident plaatsvond. "Dit betekent dat de hekken naar het clubgebouw en de baan gesloten waren", aldus atletiekvereniging SPRINT. De trainingen die zaterdagochtend gepland waren, kunnen "veilig en zonder risico" doorgaan.

Het incident gebeurde op de aangrenzende parkeerplaats die openbaar is. Er is vermoedelijk geen verband tussen de ontvoering en de atletiekclub. Hetzelfde geldt voor een hockeyclub die ook grenst aan de parkeerplaats. De hockeyvereniging laat op haar website weten dat het incident "geen enkele relatie heeft met onze club" en dat er geen reden tot ongerustheid is. De activiteiten van de hockeyvereniging, waaronder een feest zaterdagavond, gaan zoals gepland door.

Medicatie

Familieleden van de man maken zich ernstige zorgen om zijn gezondheid. Hij is afhankelijk van medicatie. Het niet innemen van medicijnen kan de dood tot gevolg hebben. Om wat voor medicatie het gaat, is vanwege privacyredenen niet bekend.

"De familie maakt zich ernstig zorgen. Daar zijn wij natuurlijk mee in contact", zegt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland. "Ook wij maken ons ernstig zorgen, omdat deze meneer zo afhankelijk is van medicatie. Het niet krijgen van deze medicatie kan een levensbedreigende situatie veroorzaken."

Tips

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie krijgt naar eigen zeggen "tips in overvloed" binnen. "Alle informatie omtrent het busje en personen willen wij heel graag weten", aldus de politiewoordvoerder.

Mensen worden opgeroepen om 112 te bellen voor tips die direct moeten worden uitgezocht. Andere tips, bijvoorbeeld over zaken die mensen vrijdagavond hebben gezien, kunnen worden gemeld via 0900-8844, omdat anders de meldkamer overbelast raakt.

Hart van Nederland/ANP