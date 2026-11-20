Tandarts Bas E. uit Oeffelt is door zijn beroepsvereniging geschorst, nadat hij te zien was in de uitzending van Zembla over neonazistische kooigevechten. Dat de uitzending veel aandacht krijgt, blijkt wel uit het feit dat een tandarts uit Den Ham die ook Bas heet en een andere tandartspraktijk in Oeffelt online worden bedreigd. Onterecht, want zij hebben er niets mee te maken.

Donderdag kwam Tandartspraktijk Oeffelt al met een verklaring naar buiten, schrijft het AD. Bas E., de tandarts die werd geschorst, komt wel uit Oeffelt, maar heeft een praktijk in Wijchen. Online dachten veel mensen dat hij ook werkte in de plaats waar hij woonde, maar dat klopt niet.

"Let op: wij willen graag benadrukken dat de tandarts waarover momenteel in het nieuws wordt bericht, niet werkzaam is bij onze praktijk." De praktijk kreeg donderdag boze mails, telefoontjes en recensies.

Aangifte doen

Nu vertelt een tandarts uit Den Ham, die ook Bas heet, aan RTV Oost dat hij na de uitzending dreigende mails kreeg over 'zijn' deelname aan de gevechten. Daarin stonden onder meer de berichten "ik steek je tent in de fik" en "je staat er lekker op man". Hij zegt zich verder niet bedreigd te voelen, maar gaat wel aangifte doen.

In de bovenstaande video is te zien dat een aantal leden van Forum voor Democratie in de uitzending voorkwam. Zij zijn geroyeerd. Ook minister van Justitie en Veiligheid David van Weel reageert op de onthullingen.