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Misleid bij aankoop van thuisbatterij of warmtepomp? VEH opent meldpunt

Misleid bij aankoop van thuisbatterij of warmtepomp? VEH opent meldpunt

Crime

Vandaag, 06:50

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Vereniging Eigen Huis (VEH) opent woensdag een meldpunt voor huiseigenaren die zich misleid, onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd voelen bij de aankoop van verduurzamingsproducten. Volgens de vereniging komen er steeds meer signalen binnen over oneerlijke verkooppraktijken rond onder meer thuisbatterijen, warmtepompen, zonnepanelen en isolatie.

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Volgens VEH zoeken veel mensen naar manieren om hun woning verder te verduurzamen. Door het aflopen van de salderingsregeling per 1 januari 2027 staan vooral thuisbatterijen, energiemanagementsystemen en slimme laadoplossingen nadrukkelijker in de belangstelling. Ook warmtepompen worden volgens de vereniging vaker overwogen.

Oplichters kunnen zich vaak voordoen als medewerkers van bekende bedrijven. Hoe je voorkomt dat je slachtoffer wordt, zie je in onderstaande video:

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Druk om direct te tekenen

Huiseigenaren kunnen bij het meldpunt onder meer melding maken van kortlopende aanbiedingen, druk om direct een contract te ondertekenen, onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of terugverdienbeloftes die volgens hen te rooskleurig zijn. Ook kunnen zij melden als een bedrijf zich voordoet als de overheid, gemeente, energieleverancier of netbeheerder.

VEH adviseert huiseigenaren zich niet te laten opjagen, meerdere aanbieders te vergelijken en pas een overeenkomst te sluiten als het aanbod duidelijk is.

Door Redactie Hart van Nederland

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