Verdachte (13) fatale steekpartij Schiedam blijft langer vast

De 13-jarige jongen die wordt verdacht van een dodelijke steekpartij in Schiedam, blijft nog eens negentig dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag besloten, zo maakte de rechtbank in Rotterdam bekend.

De jongen zou op 23 februari aan de Fjorddal, aan de noordelijke rand van Schiedam, zijn even oude klasgenoot hebben neergestoken. Het slachtoffer raakte daarbij zo ernstig gewond dat hij later overleed. Verdachte en slachtoffer zaten samen in de brugklas.

Begin deze maand was een stille tocht voor het slachtoffer waaraan honderden mensen meededen.

ANP