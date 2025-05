Veertien agenten gewond en 22 aanhoudingen na kampioensfeest PSV op zondag

Bij de rellen die zondagavond in Eindhoven uitbraken na het kampioensfeest van PSV zijn veertien agenten gewond geraakt, van wie twee omdat ze door een politiehond werden gebeten. 22 mannen werden aangehouden bij de confrontatie op de Vonderweg.

In de bovenstaande video zie je hoe het er zondagavond aan toeging in Eindhoven.

De aanhouding van iemand voor het afsteken en gooien van zwaar vuurwerk vormde de aanleiding. Een grote groep mensen gooide daarop met stenen, glazen, verkeersborden en vuurwerk. De ME moest eraan te pas komen om de rust te herstellen.

"Het geweld waarmee de agenten geconfronteerd werden, was enorm", stelt de politie. De agenten die waren gebeten moesten naar het ziekenhuis, een agent werd in een ambulance behandeld voor een verwonding in het gezicht. De anderen raakten lichtgewond door klappen en trappen of voorwerpen die tegen hen aan werden gegooid.

Mogelijk gebiedsverbod

Vier mannen zitten nog vast, de anderen mochten zondagavond laat naar huis. Er is proces-verbaal tegen hen opgemaakt en ze krijgen mogelijk een gebiedsverbod opgelegd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

"Het lijkt soms alsof rellen bij een kampioensfeest horen. Dat is bizar en onacceptabel", stelt Patrick Fluyt van politievakbond ACP in een reactie op X.

ANP