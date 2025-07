Jong meisje gewond bij incident in Nieuwegein, man aangehouden

Een meisje is maandagavond gewond geraakt bij een heftig incident in Nieuwegein. Dat gebeurde rond 19.50 uur op straat aan de Havezatedrift. De politie heeft een man aangehouden. Of het om een steekpartij gaat, is nog niet officieel bevestigd.

Het meisje raakte lichtgewond, maar is inmiddels weer thuis. De politie is een onderzoek gestart, maar kan nog niet veel vertellen. Zo kunnen ze nog niets zeggen over wat er precies is gebeurd. Wel roepen ze mensen die iets hebben gezien op om zich te melden als getuige.

'Verwarde man'

RTV Utrecht meldt dat omwonenden spreken van een verwarde man die betrokken zou zijn geweest bij het incident. De politie heeft dat niet bevestigd. De straat werd enige tijd afgezet voor onderzoek.

De hulpdiensten rukten massaal uit na een melding van een steekincident. Dat was te zien via meldingen op alarmeringssites. Wat de toestand van het meisje is, is nog niet bekendgemaakt.

Sohani

Het incident komt hard aan in de buurt. Begin dit jaar werd Nieuwegein al opgeschrikt door een tragische steekpartij, waarbij de 11-jarig Sohani om het leven kwam. Ook toen ging het om een verdachte die al eerder in beeld was bij politie en justitie.

Veel buurtbewoners reageren geschrokken op het nieuws van maandagavond. Ze hopen op duidelijkheid over wat er precies is voorgevallen.