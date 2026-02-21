Man met vuurwapen uit trein gehaald op Amersfoort Centraal

Agenten hebben zaterdagmiddag een man uit een trein gehaald op station Amersfoort Centraal. De politie kreeg een melding dat er een man met een vuurwapen in de trein zat. Volgens een woordvoerster van de politie bleek dat ter plaatse inderdaad zo te zijn.

De man bleef rustig en werkte mee met de agenten. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar wordt het wapen onderzocht.

Reizigers uit het betreffende treinstel moesten korte tijd de trein verlaten. "Het was allemaal binnen een kwartier gedaan", aldus de woordvoerster, die berichtgeving van het AD bevestigt.