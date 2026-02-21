Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man met vuurwapen uit trein gehaald op Amersfoort Centraal

Crime

Vandaag, 15:27

Link gekopieerd

Agenten hebben zaterdagmiddag een man uit een trein gehaald op station Amersfoort Centraal. De politie kreeg een melding dat er een man met een vuurwapen in de trein zat. Volgens een woordvoerster van de politie bleek dat ter plaatse inderdaad zo te zijn.

De man bleef rustig en werkte mee met de agenten. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar wordt het wapen onderzocht.

Reizigers uit het betreffende treinstel moesten korte tijd de trein verlaten. "Het was allemaal binnen een kwartier gedaan", aldus de woordvoerster, die berichtgeving van het AD bevestigt.

Door ANP

Lees ook

Politie grijpt hard in bij protest tegen opvang asielzoekers in Haagse wijk
Politie grijpt hard in bij protest tegen opvang asielzoekers in Haagse wijk
Meerdere gewonden bij brand in Rotterdam, politie vermoedt brandstichting
Meerdere gewonden bij brand in Rotterdam, politie vermoedt brandstichting
Bestuurder (21) overleden na zwaar ongeval in Apeldoorn
Bestuurder (21) overleden na zwaar ongeval in Apeldoorn
Giftige stof in jeneverfles kost echtpaar uit Hilversum het leven
Giftige stof in jeneverfles kost echtpaar uit Hilversum het leven

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.