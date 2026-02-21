Volg Hart van Nederland
Meerdere gewonden bij brand in Rotterdam, politie vermoedt brandstichting

Brand

Vandaag, 10:03

In de nacht van vrijdag op zaterdag is brand uitgebroken in een portiek aan de Klaverstraat in Rotterdam. Door de rookontwikkeling ademden meerdere omwonenden rook in. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond rond 01.15 uur. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om het vuur te blussen en bewoners te controleren. Volgens de politie raakte verder niemand gewond.

Politie vermoedt brandstichting

De politie gaat uit van brandstichting en is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Wat er precies in brand heeft gestaan in het portiek, wordt nog onderzocht.

Agenten roepen getuigen op zich te melden. Mensen die iets verdachts hebben gezien of meer weten over de brand, kunnen contact opnemen via 0900-8844.

