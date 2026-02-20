Giftige stof in jeneverfles kost echtpaar uit Hilversum het leven

Wat begon als een ogenschijnlijk onschuldig cadeau, eindigde in een drama in Hilversum. In april 2023 overleden een 84-jarige vrouw en haar echtgenoot nadat zij hadden gedronken uit een jeneverfles die zij cadeau hadden gekregen. In de fles zat geen jenever, maar amfetamine-olie.

De man werd als eerste onwel. Kort na het drinken uit de fles kreeg hij ernstige klachten en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Niet veel later overleed hij. Toen ook zijn vrouw ziek werd na een slok uit dezelfde fles, gingen bij hulpdiensten alle alarmbellen af. De Spoedeisende Hulp werd tijdelijk gesloten om te onderzoeken of de giftige stof gevaar opleverde voor anderen. Enkele dagen later stierf ook de vrouw.

Herkomst van de fles

Uit onderzoek bleek dat de jeneverfles onderdeel was van een pakket met vier drankflessen. Die bleken allemaal gevuld met amfetamine-olie. Het pakket was onder de naam van een Nederlandse slijterij verstuurd naar het Spaanse Sevilla.

Daar werd het pakket niet opgehaald. Vervolgens is het retour gestuurd naar de afzender: de slijterij in Nederland. Daar werden de flessen in de schappen gezet. Eén van de flessen werd gekocht als cadeau, zonder dat iemand wist wat erin zat. Iemand kocht de fles als cadeau, zonder te weten dat het voor het echtpaar de laatste slok jenever zou zijn.

Het onderzoek naar de waarheid

De zaak groeide uit tot een internationaal rechercheonderzoek. Het is nog altijd onduidelijk wie het pakket heeft verstuurd en wat het motief was. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer flessen bij consumenten terecht zijn gekomen.

De politie zoekt twee Spaanse getuigen die in april 2023 bij een pakketpunt in Sevilla een pakket probeerden op te halen. In dat pakket zaten de vier flessen met amfetamine-olie. Ook wordt degene die het pakket vanuit Nederland verstuurd heeft, gezocht.