Bestuurder overleden na zwaar ongeval in Apeldoorn

In Apeldoorn is in de nacht van vrijdag op zaterdag een bestuurder overleden bij een ernstig ongeval. Dat meldt de politie. Twee auto's botsten op elkaar, waarna één auto in brand vloog.

Het ongeval vond plaats rond 01.45 uur op de Europaweg. Een correspondent ter plaatse meldt dat het ongeval tegenover het hoofdbureau van de politie en brandweer gebeurde. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse.

Eén van de auto's vloog in brand. Het dodelijk slachtoffer zat in deze auto. Hij of zij overleed ter plekke. Over de identiteit van het slachtoffer zijn nog geen mededelingen gedaan.

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt op dit moment onderzocht door de politie. De Europaweg is afgesloten voor sporenonderzoek en bergingswerkzaamheden.