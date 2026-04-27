Bestuurders die opstopping A12 veroorzaakten weer vrij, rijbewijzen ingenomen

Crime

Vandaag, 16:38

Zes bestuurders die nog vastzaten na de blokkade van de A12 zijn maandag vrijgelaten. Dat laat de politie weten. De actievoerders werden zaterdag aangehouden nadat ze met hun voertuigen een opstopping veroorzaakten om de snelweg te blokkeren.

Het gaat om mannen tussen de 40 en 79 jaar uit onder meer Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Tilburg, Almelo en IJsselstein.

De zes hebben een dagvaarding gekregen van het Openbaar Ministerie en moeten zich op 26 augustus voor de rechter verantwoorden. Ook is hun rijbewijs ingenomen.

Bij de actie van Extinction Rebellion werden in totaal ongeveer vierhonderd mensen aangehouden. Ongeveer tweehonderd demonstranten werden opgepakt nadat ze het wegdek op gingen. Nog eens tweehonderd anderen werden tegengehouden voordat ze de snelweg konden bereiken. Ook zijn enkele actievoerders aangehouden die spandoeken boven de weg ophingen.

