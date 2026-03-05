Middelbare scholen in Amsterdam doen aangifte van lijmactie Extinction Rebellion

Zeker twee Amsterdamse middelbare scholen doen aangifte na een actie van Extinction Rebellion (XR). In de nacht van woensdag op donderdag blokkeerden actievoerders naar eigen zeggen de toegang van 35 middelbare scholen. Met de actie vraagt de klimaatgroep aandacht voor klimaatonderwijs. Burgemeester Halsema reageert fel op de XR-actie

Extinction Rebellion heeft van 35 middelbare scholen de toegangen geblokkeerd met lijm en kettingsloten. De activisten lieten bij de scholen een boodschap achter: "Het is 2026, klimaatdoelen worden niet gehaald en in de kerndoelen voor het onderwijs komt de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis niet naar voren. We stevenen af op een catastrofe. Nederland, kom in opstand! Geef onze tieners een reden om naar school te gaan!".

Weinig impact

Het 4de Gymnasium kreeg één deur open ondanks dat alle deuren waren dichtgelijmd. Door de actie van de klimaatgroep ging de middelbare school vijf minuten later open. De impact "viel relatief gezien mee", aldus de afdelingsleider van het 4de Gymnasium. Ondanks dat er weinig hinder was van de actie laat de middelbare school weten dat ze aangifte gaan doen tegen XR.

Bij het Barlaeus Gymnasium hing er een ketting om het schoolpleinhek, "die hebben we opengeslepen" laat de conciërge van het Barlaeus Gymnasium weten. Ook bij het Fons Vitae Lyceum was een kettingslot om een hek geplaatst en een slot dichtgeplakt. De actie had geen impact op de aanvang van de lessen. Het Fons Vitae Lyceum zegt ook aangifte te doen tegen XR.

Bij de middelbare school IVKO waren alle sloten dichtgelijmd en vielen de eerste drie lesuren uit. Ondanks de hinder staat de middelbare school positief tegenover de acties van XR. "Onze leerlingen moeten iets hebben om voor te leven en wij zijn niet per se de rentmeesters geweest van deze aarde." De actie is "wel wat verstorend", aldus directeur Kim Wannet.

Halsema reageert fel op de actie

De burgemeester van Amsterdam reageert fel op de blokkades van ingangen van de getroffen middelbare scholen door de klimaatgroep. "Dit heeft niets meer met demonstratievrijheid te maken. Het is belachelijk, onbegrijpelijk en strijdig met alles waar XR voor zegt te staan: het verzekeren van een betere toekomst", aldus Halsema.