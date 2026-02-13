Volg Hart van Nederland
Actievoerders van Greenpeace bezetten al 24 uur Lelystad Airport

Demonstratie

Vandaag, 09:41

Greenpeace bezet vrijdagochtend nog altijd het hoofdgebouw van Lelystad Airport. De actievoerders brachten de hele nacht van donderdag op vrijdag door in het gebouw. Ze laten weten dat ze pas weggaan als het nieuwe kabinet een definitieve streep zet door de opening van Lelystad Airport.

De actievoerders gingen donderdagochtend het hoofdgebouw binnen en barricadeerden de deur. Vrijdagochtend zitten zij er nog steeds. Greenpeace laat weten dat de actievoerders voorbereid zijn op een langdurig verblijf.

In de nacht van donderdag op vrijdag was de politie aanwezig bij de actie. Vooralsnog heeft de politie niet ingegrepen. Een woordvoerder van de luchthaven laat weten dat het aan de politie is om te bepalen wanneer het hoofdgebouw ontruimd moet worden.

Petitie

Greenpeace is een petitie gestart voor het sluiten van de luchthaven. Die is inmiddels bijna 30.000 keer ondertekend. De Stichting Red de Veluwe laat weten de petitie te hebben ondertekend. "We zijn blij dat we niet alleen staan in onze strijd tegen dit vliegveld", laat de stichting weten.

Door Redactie Hart van Nederland

