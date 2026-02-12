Actievoerders van Greenpeace bezetten Lelystad Airport

Actievoerders van Greenpeace hebben donderdag het hoofdgebouw van Lelystad Airport bezet. Met de actie wil Greenpeace het kabinet oproepen af te zien van het toestaan van vakantievluchten vanaf de luchthaven.

Zo'n twintig actievoerders van Greenpeace hebben rond zeven uur het hoofdgebouw van het vliegveld bezet. Op de gevel hangt een spandoek met de tekst: 'Zet een streep door de vakantievluchten'. Ondertussen is de politie aanwezig, meldt omroep Flevoland.

Kritiek op D66

Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA liet twee weken geleden weten, tijdens de presentatie van het regeerakkoord, bereid te zijn Lelystad Airport onder voorwaarden te openen. Voor een eventuele opening moet er onder andere een natuurvergunning worden verkregen en duidelijke vliegroutes worden vastgesteld.

Greenpeace uit vooral kritiek op D66, dat eerder tegen opening van de luchthaven was maar tijdens de onderhandelingen met VVD en CDA instemde met een mogelijke openstelling voor vakantievluchten. De actievoerders spreken van kiezersbedrog.

Eerder protest

Het is niet de eerste keer dat Greenpeace protest uitvoert tegen het toestaan van vakantievluchten vanaf de luchthaven. Kort na de bekendmaking van de plannen van het nieuwe kabinet plakte de actievoerders van de organisatie tape op ANWB-borden die verwijzen naar de luchthaven.