Politie weet te voorkomen dat XR-demonstranten A2 blokkeren

Crime

Vandaag, 14:10

De ruim honderd demonstranten van Extinction Rebellion die vanaf de parkeerplaats van vliegveld Maastricht Aachen Airport de weg op wilden lopen, zijn tegengehouden door agenten van de ME. Samen met politiebusjes zetten ze de route af.

De activisten zijn gevorderd terug te gaan naar de aangewezen demonstratielocatie op de parkeerplaats. De politie probeert hen daar naartoe te bewegen en heeft gewaarschuwd geweld te gebruiken als niet wordt geluisterd.

Opstootjes

Het leidt tot duwen en trekken met actievoerders die probeerden langs de linie te komen. Sommigen werden bij hun poging door agenten omgeduwd. Zeker twee agenten sloegen actievoerders met de wapenstok op de benen.

XR mag niet het vliegterrein op. Daarom willen ze de A2 blokkeren waar de snelweg de toerit naar het vliegveld is. XR is tegen het gebruik van privéjets door bezoekers van de internationale kunstbeurs TEFAF en wil dat het weinig gebruikte vliegveld sluit.

Door ANP

