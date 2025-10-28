Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

XR-demonstranten blokkeren A12 in Den Haag, politie treedt op

Demonstratie

Vandaag, 13:07 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De zeker dertig XR-demonstranten die dinsdagmiddag de Utrechtsebaan in Den Haag blokkeren, worden door de politie van de snelweg gehaald. Sommigen hebben zich aan elkaar of aan vaten vastgemaakt op de rijbaan richting de stad. De actievoerders worden in een stadsbus gezet, ziet een ANP-verslaggever.

Een vrouw en man zitten grotendeels naakt in een opblaasbadje op de weg, terwijl twee activisten in werkoverall 'olie' over hen heen gooiden. Het badje is inmiddels lek, de vloeistof ligt op het wegdek.

Zo'n vijftig activisten die naast de weg bij het Malieveld stonden, werden door de politie tegengehouden en konden niet de A12 op. Ook zij worden in een bus gezet.

45e keer

Het is de 45e keer dat Extinction Rebellion de A12 blokkeert om een einde te eisen aan fossiele subsidies, meldt de organisatie. "Er is geen tijd meer te verliezen, de politiek moet haar plicht uitvoeren." XR had de actie de dag voor de verkiezingen aangekondigd om de klimaatcrisis op de agenda te zetten. "Deze aanloop naar de verkiezingen is een gotspe", zei een woordvoerder.

Door ANP

Lees ook

Extinction Rebellion wil dag voor verkiezingen A12 opnieuw blokkeren
Extinction Rebellion wil dag voor verkiezingen A12 opnieuw blokkeren

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.