XR-demonstranten blokkeren A12 in Den Haag, politie treedt op

De zeker dertig XR-demonstranten die dinsdagmiddag de Utrechtsebaan in Den Haag blokkeren, worden door de politie van de snelweg gehaald. Sommigen hebben zich aan elkaar of aan vaten vastgemaakt op de rijbaan richting de stad. De actievoerders worden in een stadsbus gezet, ziet een ANP-verslaggever.

Een vrouw en man zitten grotendeels naakt in een opblaasbadje op de weg, terwijl twee activisten in werkoverall 'olie' over hen heen gooiden. Het badje is inmiddels lek, de vloeistof ligt op het wegdek.

Zo'n vijftig activisten die naast de weg bij het Malieveld stonden, werden door de politie tegengehouden en konden niet de A12 op. Ook zij worden in een bus gezet.

45e keer

Het is de 45e keer dat Extinction Rebellion de A12 blokkeert om een einde te eisen aan fossiele subsidies, meldt de organisatie. "Er is geen tijd meer te verliezen, de politiek moet haar plicht uitvoeren." XR had de actie de dag voor de verkiezingen aangekondigd om de klimaatcrisis op de agenda te zetten. "Deze aanloop naar de verkiezingen is een gotspe", zei een woordvoerder.