Extinction Rebellion wil dag voor verkiezingen A12 opnieuw blokkeren

Een dag voor de verkiezingen wil Extinction Rebellion de A12 bij Den Haag opnieuw blokkeren. Dinsdag wil de actiegroep aandacht vragen voor fossiele subsidies die de regering afgeeft. Dit doen ze juist die dag, omdat 'de overheid niks geeft om een leefbare toekomst'.

Een woordvoerder van XR zegt tegen Omroep West dat de klimaatdoelen steeds verder uit beeld raken. "Dit is onacceptabel; politieke partijen moeten het nú over een radicaal andere boeg gooien." De actie staat gepland rond 12.00 uur aankomende dinsdag 28 oktober.

De aankondiging van de actie komt een dag nadat twee activisten van Just Stop Fast Fashion een miniatuurgebouw van Madurodam hebben besmeurd met nepolie. Het ging om de mini-kledingwinkel The Sting. De actiegroep stelt in een persbericht dat winkelketens het park sponsoren, terwijl Madurodam aangeeft dat bijdragen alleen gaan naar het onderhoud van de miniaturen.