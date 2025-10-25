Activisten besmeuren gebouwtje Madurodam, eisen verbreken banden met winkels

Een miniatuur van het Haagse filiaal van kledingwinkel The Sting in Madurodam is zaterdag besmeurd met een olie-achtige substantie door twee activisten van Just Stop Fast Fashion, onderdeel van Extinction Rebellion. Het attractiepark doet onderzoek naar de mogelijke schade aan de kleine versie van het winkelpand.

Op sociale media is te zien dat de actievoerders ook een spandoek achterlaten. Ze eisen dat Madurodam de banden met winkelketens C&A en The Sting verbreekt. Eerder dit jaar voerde de groep al actie in winkelcentra tegen fastfashion-winkels. Fast fashion is het snel maken van goedkope kleding die vaak maar kort gedragen wordt en veel afval veroorzaakt.

Activisten hopen op aangifte

Een woordvoerster van Madurodam zegt dat de groep vooraf per e-mail contact had gezocht: "We hebben ze netjes een reactie teruggeschreven dat we graag in gesprek met ze gaan." Ze benadrukt dat de impact voor bezoekers beperkt bleef.

Just Stop Fast Fashion stelt in een persbericht dat winkelketens het park sponsoren, terwijl Madurodam aangeeft dat bijdragen alleen gaan naar het onderhoud van de miniaturen.

De activisten hopen dat aangifte tegen hen wordt gedaan om misstanden in het park en in de fastfashion-industrie bij de rechter aan te kaarten. Ze overhandigden naar eigen zeggen hun persoonsgegevens en een verklaring aan het personeel en de politie.