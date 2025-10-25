Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Activisten besmeuren gebouwtje Madurodam, eisen verbreken banden met winkels

Activisten besmeuren gebouwtje Madurodam, eisen verbreken banden met winkels

Demonstratie

Vandaag, 16:20

Link gekopieerd

Een miniatuur van het Haagse filiaal van kledingwinkel The Sting in Madurodam is zaterdag besmeurd met een olie-achtige substantie door twee activisten van Just Stop Fast Fashion, onderdeel van Extinction Rebellion. Het attractiepark doet onderzoek naar de mogelijke schade aan de kleine versie van het winkelpand.

Op sociale media is te zien dat de actievoerders ook een spandoek achterlaten. Ze eisen dat Madurodam de banden met winkelketens C&A en The Sting verbreekt. Eerder dit jaar voerde de groep al actie in winkelcentra tegen fastfashion-winkels. Fast fashion is het snel maken van goedkope kleding die vaak maar kort gedragen wordt en veel afval veroorzaakt.

Activisten hopen op aangifte

Een woordvoerster van Madurodam zegt dat de groep vooraf per e-mail contact had gezocht: "We hebben ze netjes een reactie teruggeschreven dat we graag in gesprek met ze gaan." Ze benadrukt dat de impact voor bezoekers beperkt bleef.

Just Stop Fast Fashion stelt in een persbericht dat winkelketens het park sponsoren, terwijl Madurodam aangeeft dat bijdragen alleen gaan naar het onderhoud van de miniaturen.

De activisten hopen dat aangifte tegen hen wordt gedaan om misstanden in het park en in de fastfashion-industrie bij de rechter aan te kaarten. Ze overhandigden naar eigen zeggen hun persoonsgegevens en een verklaring aan het personeel en de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.