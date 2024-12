Uitvaarten zes slachtoffers Tarwekamp zijn eind deze week

De uitvaarten van de zes mensen die om het leven kwamen door de explosies op de Tarwekamp in Den Haag zijn eind deze week. Dat meldt Namens de Familie, een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland.

De uitvaarten vinden plaats in besloten kring. "De impact is enorm, het verdriet in de familie is groot", zei een woordvoerder dinsdag.

Drie slachtoffers uit één gezin

De uitvaarten zijn van de 31-jarige man uit Voorburg, de 63-jarige man uit Den Haag en van drie mensen uit één gezin die door de explosies om het leven kwamen. Dat zijn een man van 45, een 41-jarige vrouw en hun dochter van 17. Er komen ook enkele mensen uit China naar de uitvaart, omdat het een Chinese familie betreft.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook de uitvaart van het 44-jarige slachtoffer uit Griekenland is deze week. Zijn lichaam wordt teruggebracht naar zijn geboorteland en daar is de uitvaart, aldus Namens de Familie. Zijn vrouw en drie jonge kinderen wonen in Griekenland.

ANP