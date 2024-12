Tientallen mensen hebben last van stressklachten na dodelijke explosies Tarwekamp

Veel mensen waren direct en indirect betrokken bij de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag op 7 december. Zo'n negentig mensen hebben tot dusver aangeklopt bij Slachtofferhulp voor nazorg. De verwachting is dat dat aantal nog verder zal oplopen. Door de explosies en de daaropvolgende brand werd een deel van een huizenblok verwoest. Zes mensen kwamen om het leven en vier mensen raakten gewond.

"Zolang je geen veilige thuisbasis hebt, staat dit het herstel in de weg. De situatie is heel bedreigend geweest", zegt Connie Cornelisse, de Haagse teamleider bij Slachtofferhulp Nederland. "Bovendien zijn er zes mensen overleden als gevolg van de explosie. Dat heeft niet alleen dramatische gevolgen voor de directe nabestaanden, maar ook voor klasgenoten en/of collega's van de slachtoffers is dit ingrijpend."

Slaapproblemen, herbelevingen of verminderde concentratie

Mensen hebben last van stressklachten, zoals slaapproblemen, herbelevingen of verminderde concentratie.

Tien dagen na de explosie melden zich nog altijd mensen bij de organisatie. Het gaat om mensen die in eerste instantie hebben aangegeven dat het wel ging, maar na een aantal dagen alsnog ondersteuning willen omdat zij klachten ervaren. Ook spreekt de organisatie veel mensen tijdens groepsbijeenkomsten die door de gemeente, werkgevers, scholen en GGD Haaglanden zijn georganiseerd.

