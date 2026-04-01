Eerder hulp door kapper bij huiselijk geweld? 'Luisterstoel' moet zwijgen doorbreken

Kappers krijgen hulp van de overheid om signalen van huiselijk geweld beter te herkennen. Volgens regeringscommissaris Mariëtte Hamer kunnen zij een belangrijke rol spelen in "het doorbreken van het zwijgen". Met een speciale toolkit krijgen kappers handvatten om huiselijk geweld eerder te herkennen en te melden.

In de kappersstoel ontstaan vaak persoonlijke gesprekken. "Er is oogcontact en vaak ontstaan gesprekken die verder gaan dan het kapsel", staat in het persbericht. Juist op die momenten kunnen tekenen van een onveilige situatie zichtbaar worden, zoals angstig gedrag, een onverzorgd uiterlijk of opmerkingen over controle door een partner.

Waarom juist kappers?

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit van vorig jaar bleek dat een derde van de kappers wel signalen opvangt van huiselijk geweld, maar niet goed weet wat ze ermee moeten doen. Daar moet de nieuwe toolkit verandering in brengen.

In de onderstaande video vertelt Sam Zwetsloot, zelf kapper en slachtoffer van huiselijk geweld, over de noodzaak van deze hulp:

2:15 Groot deel kappers herkent huiselijk geweld: 'Is een onderbuikgevoel'

Die toolkit bevat onder meer kaartjes met uitleg over signalen en tips om het gesprek aan te gaan. Ook zitten er visitekaartjes bij met een QR-code, zodat klanten zelf hulpinstanties kunnen vinden. Kappers krijgen daarnaast advies over wanneer ze zelf hulp kunnen inschakelen, al is dat niet verplicht.

Ontwikkeld met slachtoffers

Het initiatief is ontwikkeld samen met slachtoffers, omstanders en kappers zelf. De brancheorganisatie noemt het plan "ontzettend mooi". De proef begint in Rotterdam en wordt daarna uitgebreid naar Friesland. Ook wordt gekeken of bijvoorbeeld nagelstylisten en fysiotherapeuten kunnen aansluiten.

Bij de start van de proef in Rotterdam is burgemeester Carola Schouten aanwezig. Zij noemt kappers "een belangrijke partner" in de aanpak van huiselijk en seksueel geweld.