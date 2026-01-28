Wurgpoging eindelijk beter te bewijzen: daders nu zwaarder te straffen

Een belangrijke stap in de strijd tegen huiselijk geweld en femicide. Een nieuwe onderzoeksmethode kan bij een wurgpoging ook verwondingen aantonen die niet aan de buitenkant te zien zijn. Met dit bewijs kunnen daders harder gestraft worden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Wurgpogingen zijn een van de belangrijkste rode vlaggen voor escalatie van huiselijk geweld, met soms zelfs femicide tot gevolg. Vaak is bij een wurgpoging aan de buitenkant niet zo veel te zien, terwijl inwendig wel schade is toegebracht. Met de nieuwe werkwijze kan nu ook het eerder onzichtbare letsel aan de binnenkant worden vastgesteld.

De pilot is in september vorig jaar gestart. Hart van Nederland sprak toen met Mieke*, die een verwurging overleefde. Ondanks dat aan de buitenkant zichtbaar was dat haar keel was dichtgeknepen, was dit tijdens de rechtszaak niet genoeg bewijs dat hij haar probeerde te vermoorden:

2:35 Bijna vermoord en toch geen bewijs: nieuw onderzoek moet wurgpoging aantonen

De proef van het OM, de politie en het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF) is inmiddels 78 keer ingezet. Vorige week kwam voor het eerst een zaak, waarin het onderzoek naar de wurgpoging is gebruikt, voor de rechter. Dit leidde direct tot een veroordeling voor poging tot doodslag. Eerder moesten rechters het vooral doen met een verklaring van het slachtoffer, maar nu is er ook aanvullend bewijs voor verwurging.

Belangrijke stap

"De eerste resultaten van deze werkwijze geven een zorgwekkend beeld van de omvang van dit probleem. Tot op heden was deze vorm van potentieel levensbedreigend geweld moeilijk bewijsbaar", verklaart Judith van Schoonderwoerd den Bezemer, landelijk officier van justitie huiselijk geweld en seksuele misdrijven.

"Zo werden verdachten vaak veroordeeld voor een eenvoudige mishandeling, terwijl dit geen recht doet aan wat de slachtoffers is overkomen. We zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze een belangrijke stap is in de aanpak van geweld tegen vrouwen. Deze zaak laat dat ook zien."

De nieuwe werkwijze is opgestart in de regio Midden-Nederland, gevolgd door Oost-Nederland en Oost-Brabant. De methode wordt geëvalueerd en het LOEF gaat op mede op basis van de resultaten ook wetenschappelijk onderzoek doen naar niet-fatale verwurging. Daarnaast wordt er gewerkt aan uitbreiding naar andere regio's.

Aanpak femicide

De nieuwe werkwijze is onderdeel van een bredere aanpak om femicide te voorkomen. In 2024 kwamen er 24 moord- en doodslagzaken met een vrouwelijk slachtoffer binnen bij het OM, en 49 zaken van pogingen daartoe.

*Mieke is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

Wil je praten over huiselijk geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis. Bellen kan gratis 24 uur per dag via het nummer 0800 - 2000. De Kindertelefoon bel je op 0800 - 0432.