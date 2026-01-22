Volg Hart van Nederland
‘In één klap wees’: kind van femicideslachtoffer in gesprek met Kamerleden

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 16:13

Sanneke Langendoens moeder werd in 2006 vermoord door haar vader, die haar lichaam twee maanden lang in haar kofferbak had gelegd. De zaak werd later bekend als de Udense kofferbakmoord, maar zij was haar beide ouders ineens kwijt als kind. Ze roept op tot betere begeleiding en meer aandacht voor deze vaak onzichtbare groep. "Het verlies stopt niet bij de moord zelf. Daarna begint het pas."

Ze spreekt donderdag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer om meerdere Kamerleden te informeren over de gevolgen van femicide voor kinderen. Na de moord kreeg Langendoen, toen ze 21 jaar was, te maken met veel media-aandacht. Ook kwam ze door de moord op haar moeder in contact met politie en justitie.

Maatwerk

Opvang en praktische hulp ontbraken voor haar in die periode. Volgens haar worden kinderen en jongvolwassenen na femicide te vaak aan hun lot overgelaten, juist op het moment dat hun leven volledig ontwricht is. "Kinderen moeten goed worden opgevangen en dat is maatwerk, maar is moeilijk."

Voor ieder kind is de hulp anders: haar broertje had bijvoorbeeld andere hulp nodig, dan zij. Haar ervaring wil ze daarom gebruiken. "Als mijn verhaal al een kleine steen in de vijver kan gooien, zou dat heel fijn zijn."

Vrouwenmoord podcast

Op de website van Hart van Nederland is daarnaast de podcast Vrouwenmoord te beluisteren, met een aflevering over kinderen als ‘de vergeten slachtoffers’. Beluister hem hieronder

Beluister ook: Vrouwenmoord – S2A3: De vergeten slachtoffers

Vrouwenmoord – S2A3: De vergeten slachtoffers
Vrouwenmoord – S2A3: De vergeten slachtoffers

Door Redactie Hart van Nederland

