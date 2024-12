Twee mannen aangehouden voor explosie Nieuwkuijk waarbij vrouw been verloor

De politie heeft maandag in de gemeente 's-Hertogenbosch twee mannen aangehouden voor een explosie in Nieuwkuijk waarbij een 50-jarige vrouw zwaargewond raakte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 november aan de Onsenoortsestraat in de Brabantse plaats.

Beide verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Al eerder werd in deze zaak een 33-jarige man uit 's-Hertogenbosch aangehouden, die nog steeds vastzit. Hij wordt ervan verdacht het explosief bij de woning te hebben geplaatst.

De politie kan vanwege "het onderzoeksbelang" niets zeggen over de identiteit van de maandag aangehouden verdachten. Ook op hun mogelijke rol bij de explosie kan de politie niet nader ingaan.

Onderbeen kwijt

De vrouw raakte door de ontploffing zodanig gewond dat zij een van haar onderbenen moet missen. En ook het lot van haar andere been is nog altijd onzeker. Tijdens een recente operatie bleek dat het linkerbeen, ondanks pogingen om het te stabiliseren, in kritieke toestand verkeert. "De grote wond heeft het begeven doordat deze van binnenuit aan het afsterven was. Dat betekent dat de botten nu bloot liggen en er geen genezing van het bot kan plaatsvinden", schreef het slachtoffer begin deze maand in een brief aan het programma Opsporing Verzocht.

Naast het fysieke leed worstelt de vrouw met de vraag waarom dit haar is overkomen. "Ik lig hier en denk: wat is ons aangedaan? Waarom? Door wie? Hoe dan? Wetende dat het zeer waarschijnlijk niet voor ons bedoeld was, voor wie was het dan wel bedoeld?"

Vergissing

De politie vermoedt dat de aanslag een vergissing was, maar dat biedt het gezin weinig troost. "Open antwoorden hebben wij echt nodig om alles goed te kunnen plaatsen en mogelijk toch nog ons veilig te kunnen voelen in ons mooie thuis."

