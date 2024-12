Onzekerheid voor slachtoffer Nieuwkuijk: tweede been mogelijk ook niet te redden

De 50-jarige vrouw die zwaargewond raakte bij een explosie aan de voordeur van haar woning in Nieuwkuijk, ligt nog altijd in het ziekenhuis in grote onzekerheid. Terwijl haar rechteronderbeen direct na de explosie geamputeerd moest worden, maken artsen zich nu ook ernstige zorgen over haar linkerbeen. De vrouw deelt haar verhaal in een brief aan het programma Opsporing Verzocht.

Tijdens een recente operatie bleek dat het linkerbeen, ondanks pogingen om het te stabiliseren, in kritieke toestand verkeert. "De grote wond heeft het begeven doordat deze van binnenuit aan het afsterven was. Dat betekent dat de botten nu bloot liggen en er geen genezing van het bot kan plaatsvinden," schrijft het slachtoffer.

De vrouw moet in de komende dagen ingrijpende operaties ondergaan, waarbij plastisch chirurgen proberen de wond te redden. "Dit is een zijden draadje. Als dit allemaal mag lukken wordt dit een periode van minimaal een jaar genezing en revalidatie met veel ups en downs. Als de operatie niet mag lukken of niet kan plaatsvinden, betekent dit dat ik ook mijn tweede onderbeen kwijt zal raken."

Ik lig hier en denk: wat is ons aangedaan? slachtoffer explosie Nieuwkuijk

Onbegrip en woede

Naast het fysieke leed worstelt de vrouw met de vraag waarom dit haar is overkomen. "Ik lig hier en denk: wat is ons aangedaan? Waarom? Door wie? Hoe dan? Wetende dat het zeer waarschijnlijk niet voor ons bedoeld was, voor wie was het dan wel bedoeld?"

De vrouw beschrijft ook de impact op haar gezin. "Dit moeten afgrijselijke uren zijn geweest voor mijn man, kinderen, moeder, naaste familie en vrienden."

Aanhouding verdachte, maar vragen blijven

Hoewel een 33-jarige man uit Den Bosch vorige week is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie, zijn er nog veel vragen. "Ik dacht: geweldig, echt geweldig. Maar tegelijkertijd ook: het verandert niets aan mijn/onze situatie. Maar nogmaals we zijn er nog niet want het verhaal van wie? Hoe? Of wat? Is nog steeds niet bij ons bekend.

De politie vermoedt dat de aanslag een vergissing was, maar dat biedt het gezin weinig troost. "Open antwoorden hebben wij echt nodig om alles goed te kunnen plaatsen en mogelijk toch nog ons veilig te kunnen voelen in ons mooie thuis."