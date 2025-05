Twee aanhoudingen na geloste schoten in Amsterdam-Zuidoost

De politie heeft woensdagavond twee verdachten aangehouden na meldingen over een schietpartij in de Kolfschotenstraat in Amsterdam-Zuidoost. Naar andere betrokkenen loopt nog een zoektocht.

Bij de politie kwamen rond 20.30 uur meerdere meldingen binnen van een schietpartij in de straat, meldt de politie op Bluesky. Het zou een escalatie geweest zijn van een conflict tussen twee groepen van ongeveer vijftien man. Bij de schietpartij raakte, zover bekend, niemand gewond.

Twee aanhoudingen

Twee mogelijke betrokkenen zijn aangehouden, naar meerdere andere verdachten is de politie nog op zoek. In hoop de vondst te realiseren is er door het korps ook een politiehelikopter ingezet, meldt AT5. Verder onderzoek naar het incident is op gang gezet in de Kolfschotenstraat.

De politie roept getuigen op om zich te melden: "Ben je getuige geweest? Heb je beelden? bel dan 0900-8844. Weet je waar verdachten zich ophouden? Bel dan 112. Forensische Opsporing en de Recherche doen ter plaatse onderzoek."