Gewonde bij schietpartij in de buurt van Damrak in centrum Amsterdam

Bij een schietpartij in de nacht van dinsdag op woensdag in het centrum van Amsterdam is een man gewond geraakt. De schietpartij was rond 02.10 uur in de Oudebrugsteeg, in de buurt van het Damrak in het centrum. Agenten gingen na een melding van een knal op de schietpartij af, waar ze een gewond persoon aantroffen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet verder onderzoek. "Op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden", aldus de politie.

Meerdere incidenten

In de buurt van de Dam waren de afgelopen weken heftige incidenten. Zo zette een automobilist op donderdag 3 april zijn auto in brand recht voor het Nationaal Monument en was er een week daarvoor een steekpartij op klaarlichte dag waarbij vijf mensen gewond raakten.

Hart van Nederland/ANP