Man (50) die auto in brand stak op Dam is overleden

De 50-jarige man uit Noord-Holland die begin deze maand zijn auto in brand stak midden op de Dam in Amsterdam, is dinsdagavond overleden. Dat bevestigt de politie woensdag aan Hart van Nederland.

Op donderdag 3 april, even voor 14.00 uur, parkeerde de man zijn rode auto recht voor het Nationaal Monument. Op beelden van de webcam op de Dam is te zien dat hij even stilstaat, terwijl mensen om de auto heen lopen. Dan klinkt er een harde knal, gevolgd door dikke zwarte rook. Iets in het voertuig is ontploft.

Kort daarna springt de man uit de auto. Hij staat in brand. Omstanders zien het allemaal van dichtbij gebeuren. Meerdere hulpdiensten haasten zich naar het drukbezochte plein. De Dam wordt volledig afgezet en de man wordt ter plekke geblust door toegesnelde agenten. Vervolgens is hij met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij werd aangehouden op verdenking van brandstichting. De politie meldde eerder "sterke vermoedens te hebben dat de man zichzelf van het leven wilde beroven".

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Hoewel er tijdens het incident veel mensen op de Dam aanwezig waren, raakte niemand anders gewond. Jim de Jong, eigenaar van 't Nieuwe Kafé, was op het moment van de explosie binnen in zijn zaak. "Ik voelde de grond trillen. Ik ben enorm geschrokken en voelde angst en verdriet", vertelde hij aan Hart van Nederland.