Dit is wat alles we nu weten over de ontplofte auto en brandende man op de Dam

Even voor 14.00 uur op donderdagmiddag parkeerde een man een auto midden op de Dam. Niet veel later ontplofte de auto, en stond de man in brand. Het lijkt erop dat de man zelfmoord wilde plegen, meldt de politie. Dit is alles wat we weten over het incident in Amsterdam dat door tientallen mensen van dichtbij werd meegemaakt.

Op webcambeelden van de Dam is te zien dat een mannelijke bestuurder rond 13.30 uur een rode auto parkeert voor het Nationale Monument. De auto staat even stil, en veel mensen lopen rondom de auto. Na een harde knal zie je op dezelfde webcambeelden zwarte rook uit de auto komen. Iets in de auto is ontploft. Niet veel later springt een man uit het voertuig, en de man staat in brand.

Dat is te zien op deze bizarre beelden:

0:42 Heftige beelden: man stapt uit brandende auto op de Dam

De Dam wordt vervolgens volledig afgezet en veel hulpdiensten komen ter plaatse. De man wordt 'geblust'.

Wie is de verdachte?

Het blijkt om een 50-jarige man te gaan met een Nederlandse nationaliteit. Hij woont in Noord-Holland, meldt de politie. De man is naar een ziekenhuis gebracht, waar hij is gearresteerd. Hij wordt verdacht van brandstichting.

Het lijkt erop dat de man zelfmoord wilde plegen. De politie heeft "sterke vermoedens dat de man zichzelf van het leven wilde beroven".

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Ooggetuigen vertellen

Tijdens het incident zijn veel mensen in de buurt van de auto. Niemand is gewond geraakt. “Ik was binnen in mijn zaak toen ik de eerste knal hoorde. Ik voelde de grond trillen", vertelt Jim de Jong, eigenaar van ’t Nieuwe Kafé, en ooggetuige. "Ik ben enorm geschrokken en voelde angst en verdriet."

Ook een medewerkster van bakkerij Lucy's ziet het gebeuren. Daria Khrystevych gaat de winkel uit toen ze de explosie hoorde. Ze ziet hoe een man uit de brandende auto kwam, overdekt met blusschuim. Zijn onderlichaam ziet er rood uit, zegt ze.

Om 16.45 uur is de Dam weer vrijgegeven en is de uitgebrande auto weggehaald door de politie.

Vorige week nog incident op Dam

Precies een week geleden was op een steenworp afstand van de Dam een steekpartij. Een 30-jarige Oekraïner stak toen vijf mensen neer rond de Sint Nicolaasstraat. De man wordt verdacht van vijf pogingen tot moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.

