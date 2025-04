Ooggetuigen schrikken van ontploffing en brandende man op Dam: 'Toen ben ik weggerend'

Mensen die donderdagmiddag op de Dam waren renden weg zodra ze een knal hoorden, vertelt een omstander aan een verslaggever. Nadat hij "boem" hoorde, dacht hij eerst dat mensen iets vierden. Maar daarna zag hij rook. Mensen bij de trappen van het monument renden weg, vertelt hij. "Toen ben ik ook weggerend."

De man, die zichzelf The Pigeon Man Shadi noemt, voerde op het plein een act met duiven uit op het moment dat een auto ontplofte.

De auto brandde na de explosie uit. Er raakten geen omstanders gewond. De bestuurder vatte vlam en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat hij de brand opzettelijk heeft aangestoken.

“Ik was binnen in mijn zaak toen ik de eerste knal hoorde. Ik voelde de grond trillen", vertelt Jim de Jong, eigenaar van ’t Nieuwe Kafé. "Ik ben enorm geschrokken en voelde angst en verdriet."

Helaas hebben we dit al vaker moeten meemaken. Jim de Jong

Jim besloot een noodprotocol in werking te stellen. "Wat soepel verliep, gelukkig. Helaas hebben we dit al vaker moeten meemaken. Denk aan vorige week: de steekpartij, maar ook met demonstraties hebben wij een protocol moeten instellen. Ik heb wel angst dat het beeld van de Dam verslechterd door alle incidenten.”

Rood onderlichaam

De verdachte is door een medewerkster van bakkerij Lucy's gefilmd. Daria Khrystevych ging de winkel uit toen ze de explosie hoorde. Ze zag hoe een man uit de brandende auto kwam, overdekt met blusschuim. Zijn onderlichaam zag er rood uit, zegt ze.

Volgens Khrystevych was er nog een explosie nadat de verdachte uit de auto was. Daarna filmde de medewerkster de situatie. Op het beeld is de brandende auto en de man te zien, die met zijn broek op de enkels en ondergespoten met bluswater wegloopt. Hij wordt omgeven door agenten, die hem al snel een branddeken omdoen en op de grond werken.

Tientallen mensen die aanwezig waren in de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam zagen ook hoe de man op het plein voor het gebouw zichzelf en zijn voertuig in brand stak, zegt directeur Michiel Blaauw.

Mensen hier zijn erg van slag door het incident.

"Mensen hebben gezien dat er een man, zittend in de auto een, naar ik vermoed, brandbare stof aanstak. Dat leidde tot een soort ploffend geluid", aldus Blaauw. "Mensen hier zijn erg van slag door het incident. Tientallen mensen hebben het met eigen ogen zien gebeuren."

Volgens Blaauw waren enkele honderden mensen, die op dat moment op de Dam aanwezig waren, getuige van het incident. Behalve de persoon die de auto en zichzelf in brand stak, raakte niemand gewond.

