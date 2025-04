Man die auto in brand stak op Dam is 50-jarige man uit Noord-Holland

De bestuurder van de auto die donderdagmiddag in brand vloog is aangehouden. Het gaat om een 50-jarige man met een Nederlandse nationaliteit. Hij woont in Noord-Holland. Dat meldt de politie.

De politie houdt er rekening mee dat de man de auto met opzet in brand stak. Op beelden (bovenaan dit artikel, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren) is te zien hoe na de ontploffing de bestuurder uit de auto stapt en in brand staat.

Brand op de Dam

Aan de brand in de auto op de Dam in Amsterdam ging een ontploffing in het voertuig vooraf, meldt de politie op basis van camerabeelden. "Op dat moment bevonden zich behoorlijk wat mensen vlak bij het voertuig", aldus de politie op X. Voor zover bekend is volgens de politie van hen niemand gewond geraakt.