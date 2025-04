Dode vrouw en opgepakte man woonden samen in Arnhemse woning

Een vrouw die dinsdagavond overleed in een woning in Arnhem, en een aangehouden verdachte, waren de bewoners van het pand aan de Haya van Someren-Downerstraat. Dat meldt de politie woensdag. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Hart van Nederland sprak met een buurvrouw van het slachtoffer en de aangehouden verdachte.

Het incident gebeurde dinsdagavond in de woning in de wijk Rijkerswoerd. Volgens de politie werd de vrouw "onder verdachte omstandigheden aangetroffen" en is "direct medische hulpverlening gestart". Dat mocht niet baten: de vrouw overleed in de woning.

Afgezien van de mededeling dat de overleden vrouw en de verdachte in het huis woonden, doet de politie geen uitspraken over hun identiteit. "We delen in verband met herleidbaarheid verder geen personalia", staat in een verklaring.

De politie is "volop bezig met het onderzoek" en zoekt getuigen die "iets verdachts hebben gezien of gehoord".

ANP