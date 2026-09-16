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Geen nieuwe sabotage op spoor gevonden, politie jaagt op daders

Crime

Vandaag, 09:39

Na de grote verstoring op het spoor van dinsdag zijn in de nacht geen nieuwe buizen op de rails gevonden. Dat meldt ProRail. Alle treinen rijden woensdag weer volgens de dienstregeling. De politie onderzoekt wie achter de sabotage zit.

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Op Prinsjesdag werden op meer dan 35 plekken buizen, kabels en ander materiaal op de rails gelegd. Daardoor raakte het treinverkeer in het midden en oosten van het land flink ontregeld. Dinsdagavond werd tussen Apeldoorn en Deventer nog een buis op het spoor gevonden.

Jacht op daders

Justitieminister David van Weel verwacht dat de daders worden gevonden. ProRail-topvrouw Mirjam van Velthuizen zei eerder dat er weinig camerabeelden van de sabotage zijn, maar volgens Van Weel zijn er andere mogelijkheden om de verantwoordelijken op te sporen.

"Er zijn allemaal manieren om hierachter te komen. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ook ergens vandaan. Onderschat de politie en het OM niet. Ik zeg heel vaak: het is 2026 inmiddels, we hebben heel veel technieken en we komen erachter", aldus Van Weel.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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