OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ProRail heeft weinig camerabeelden van sabotage op spoor

Crime

Vandaag, 07:15

Van de sabotageacties op het spoor dinsdagochtend zijn weinig camerabeelden. Dat heeft topvrouw Mirjam van Velthuizen van ProRail in Nieuwsuur gezegd. Of op die beelden daders te zien zijn, is haar niet duidelijk. Ze weet ook niet wie achter de sabotageacties zit, waardoor het treinverkeer in een groot deel van Nederland op Prinsjesdag werd verstoord.

Van Velthuizen geeft aan dat de beelden zijn overgedragen aan de politie. "Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is helaas weinig", aldus de topvrouw in Nieuwsuur.

Hoewel het nog onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het saboteren van het spoor, spreken meerdere mensen er schande van:

'Saboteren van spoor gaat veel te ver'

Extra camera's en surveillance op het spoor

Volgens Van Velthuizen wordt met extra camera's en extra surveillance het spoor de komende tijd beter in de gaten gehouden. Maar ze gaf ook aan dat het lastig is om heel het spoor in de gaten te houden. In totaal werden ruim 35 storingen gemeld doordat buizen en kabels op het spoor waren gelegd.

Door ANP

Lees ook

Mogelijk nieuwe sabotageactie op het spoor: buis gevonden bij Teuge
Verkeer
Mogelijk nieuwe sabotageactie op het spoor: buis gevonden bij Teuge
Karremans doet aangifte tegen brandstichters langs snelwegen: 'Ben pislink'
Demonstratie
Karremans doet aangifte tegen brandstichters langs snelwegen: 'Ben pislink'
Jetten: sabotage spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk
Verkeer
Jetten: sabotage spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk
ProRail: grote treinstoring veroorzaakt door sabotage op het spoor
Verkeer
ProRail: grote treinstoring veroorzaakt door sabotage op het spoor
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.