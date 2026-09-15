Jetten: sabotage spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk

De sabotage op het treinspoor dinsdag is volgens premier Rob Jetten "ontwrichtend en levensgevaarlijk". Hij zegt nog niet of het terrorisme is of niet. Daarvoor wil hij het politieonderzoek afwachten.

"Het is ontwrichtende sabotage die bedoeld is om de samenleving te ontwrichten", aldus Jetten. "We kunnen dit niet lichtzinnig opnemen. Hier is goed over nagedacht."

"We moeten nu het onderzoek van de politie rustig afwachten. De politie en de veiligheidsdiensten doen er alles aan om de daders op te sporen", zei de minister-president.

Treinverkeer nog steeds verstoord

Het treinverkeer ligt ook dinsdagmiddag nog op meerdere trajecten plat. Zo rijden er tot zeker 17.00 uur geen treinen tussen Deventer en Enschede en tussen Zutphen en Hengelo. Ook op enkele andere lijnen in het midden en oosten van het land zijn nog problemen.

De NS meldde kort na het middaguur dat het treinverkeer op de meeste plaatsen weer werd opgestart. Op een aantal lijnen zijn de problemen echter hardnekkiger dan eerst was ingeschat, zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. "Daar moeten we experts bij halen. Het kan bijvoorbeeld gaan om beschadiging of kortsluiting", legt ze uit.

Omdat het politieonderzoek nog loopt en er veel onduidelijkheid is, valt volgens haar nog niet met zekerheid te zeggen dat de huidige storingen een direct gevolg zijn van de sabotages eerder op de dag. In totaal heeft ProRail 35 tot 40 storingen moeten verhelpen.