Mogelijk nieuwe sabotageactie op het spoor: buis gevonden bij Teuge

Op het spoor bij Teuge, tussen Apeldoorn en Deventer, is dinsdagavond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd.

"Een uur geleden is er inderdaad materiaal aangetroffen bij Teuge. We doen geen uitspraak over wat precies, maar het hoort bij de sabotageactie", bevestigt een woordvoerder van ProRail dinsdagavond aan Hart van Nederland. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag tijdelijk stil, maar rijdt sinds 22.30 uur weer volgens dienstregeling.

Dinsdagochtend was het treinverkeer voornamelijk in het midden en oosten van Nederland verstoord door sabotageacties in de vorm van materialen op het spoor. In totaal werden ruim 35 storingen gemeld doordat buizen en kabels op het spoor waren gelegd. Nadat verschillende buizen waren verwijderd, werden later opnieuw materialen neergelegd.

Motief sabotage

Aan het einde van de middag werd ook een metalen staaf van het treinspoor tussen Holten en Rijssen verwijderd. Ook daar bestaat het vermoeden van opzet, maar het kan zijn dat de staaf er al langer lag en pas later voor problemen zorgde.

Het is nog onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Hart van Nederland heeft verschillende boerenorganisaties gevraagd of zij iets met de sabotage te maken hebben. Farmers Defence Force kan niet bevestigen of ontkennen betrokken te zijn bij de actie. "De landelijke actiegroep is geen acties aan het coördineren. Regionale groepen bereiden regionale acties voor."