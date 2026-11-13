OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Twee Drenten (49 en 41) opgepakt in onderzoek naar spoorsabotage

Crime

Vandaag, 11:17

Link gekopieerd

De politie heeft twee mensen aangehouden in het onderzoek naar de gevaarlijke spoorincidenten op Prinsjesdag. Op meerdere plekken in Nederland werden toen onder meer stalen buizen aan de rails bevestigd, waardoor het treinverkeer ernstig werd ontregeld. De verdachten, een man (49) en een vrouw (41) uit Drenthe, zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar blijven verdachten in de zaak.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De incidenten gebeurden op 15 september. Door de voorwerpen op het spoor hadden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De politie onderzoekt sinds die dag wie verantwoordelijk is voor de verstoringen en wat het motief was.

De twee Drenten worden ervan verdacht tijdens een bijeenkomst uitleg te hebben gegeven over hoe verstoringen op het spoor kunnen worden veroorzaakt. Ze werden donderdag aangehouden, maar mochten dezelfde dag weer naar huis. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdenking op dit moment niet zwaar genoeg om hen langer vast te houden.

Geen bekenden van ProRail

Spoorbeheerder ProRail laat vrijdag weten dat de twee verdachten niet bij de organisatie bekend zijn. ProRail werd woensdagavond op de hoogte gebracht van de aanhoudingen. "Het onderzoek is aan het Openbaar Ministerie en we staan paraat als ze ons nodig hebben, maar de verdachten zijn tot zover geen bekenden van ons", zegt een woordvoerder.

De NS wil niet inhoudelijk reageren. "Er wordt onderzoek gedaan en dat doen anderen."

Politie zoekt getuigen

Het onderzoek is volgens politie en justitie ingewikkeld, omdat er tientallen verschillende locaties bij betrokken zijn. Ondanks twee maanden onderzoek en de inzet van verschillende opsporingsmiddelen is nog niet duidelijk wie achter de incidenten zitten.

De politie roept daarom mensen die iets hebben gezien of meer weten over de gebeurtenissen op zich te melden. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Geen nieuwe sabotage op spoor gevonden, politie jaagt op daders
Crime
Geen nieuwe sabotage op spoor gevonden, politie jaagt op daders
ProRail heeft weinig camerabeelden van sabotage op spoor
Crime
ProRail heeft weinig camerabeelden van sabotage op spoor
Jetten: sabotage spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk
Verkeer
Jetten: sabotage spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk
ProRail: grote treinstoring veroorzaakt door sabotage op het spoor
Verkeer
ProRail: grote treinstoring veroorzaakt door sabotage op het spoor
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.