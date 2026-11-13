Twee Drenten (49 en 41) opgepakt in onderzoek naar spoorsabotage

De politie heeft twee mensen aangehouden in het onderzoek naar de gevaarlijke spoorincidenten op Prinsjesdag. Op meerdere plekken in Nederland werden toen onder meer stalen buizen aan de rails bevestigd, waardoor het treinverkeer ernstig werd ontregeld. De verdachten, een man (49) en een vrouw (41) uit Drenthe, zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar blijven verdachten in de zaak.

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De incidenten gebeurden op 15 september. Door de voorwerpen op het spoor hadden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De politie onderzoekt sinds die dag wie verantwoordelijk is voor de verstoringen en wat het motief was.

De twee Drenten worden ervan verdacht tijdens een bijeenkomst uitleg te hebben gegeven over hoe verstoringen op het spoor kunnen worden veroorzaakt. Ze werden donderdag aangehouden, maar mochten dezelfde dag weer naar huis. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdenking op dit moment niet zwaar genoeg om hen langer vast te houden.

Geen bekenden van ProRail

Spoorbeheerder ProRail laat vrijdag weten dat de twee verdachten niet bij de organisatie bekend zijn. ProRail werd woensdagavond op de hoogte gebracht van de aanhoudingen. "Het onderzoek is aan het Openbaar Ministerie en we staan paraat als ze ons nodig hebben, maar de verdachten zijn tot zover geen bekenden van ons", zegt een woordvoerder.

De NS wil niet inhoudelijk reageren. "Er wordt onderzoek gedaan en dat doen anderen."

Politie zoekt getuigen

Het onderzoek is volgens politie en justitie ingewikkeld, omdat er tientallen verschillende locaties bij betrokken zijn. Ondanks twee maanden onderzoek en de inzet van verschillende opsporingsmiddelen is nog niet duidelijk wie achter de incidenten zitten.

De politie roept daarom mensen die iets hebben gezien of meer weten over de gebeurtenissen op zich te melden. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.