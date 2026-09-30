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Verdachte kende doodgeschoten man NDSM-kade uit gevangenis

Crime

Vandaag, 13:55

De 37-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van een 61-jarige man op de NDSM-kade in Amsterdam kende het slachtoffer uit de gevangenis. Het slachtoffer werkte daar toen de verdachte enkele jaren geleden gedetineerd zat, meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

Volgens het OM sprak de verdachte het slachtoffer vrijdag op een agressieve manier aan over een gebeurtenis uit het verleden. Wat er precies in het verleden zou zijn gebeurd, is niet bekendgemaakt.

Verdachte liep weg en kwam terug

De twee spraken elkaar op een terras aan de NDSM-kade. Na een kort gesprek liep de verdachte volgens het OM weg van het terras. Even later keerde hij terug en schoot hij meerdere keren op de 61-jarige man. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

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Verdacht van moord

De verdachte zat tot woensdagochtend in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaat. Die beperkingen zijn inmiddels opgeheven, waardoor hij ook weer contact met anderen mag hebben.

De 37-jarige man wordt verdacht van moord. Op 5 oktober verschijnt hij voor de raadkamer.

Door ANP

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