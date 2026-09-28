Gevangenismedewerkers Zaanstad aangeslagen na dood collega bij schietpartij

Het overlijden van de 61-jarige Marcel, die vrijdag werd doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam, heeft grote impact op medewerkers en gedetineerden van het Justitieel Complex Zaanstad. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in een bericht op LinkedIn, waar de man werkte.

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Marcel werd vrijdag neergeschoten op een druk terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens de politie ging voorafgaand aan de schietpartij een woordenwisseling tussen de verdachte en het slachtoffer. De verdachte blijft op last van de rechter-commissaris nog twee weken vastzitten.

In bovenstaande video vertelt de neef van de doodgeschoten Marcel hoe hard het verlies van zijn oom, die voor hem als een vader was, bij hem binnenkomt.

Binnen de inrichting worden momenten georganiseerd voor collega's om samen stil te staan bij het verlies. "Het verlies van een collega op zo'n ingrijpende wijze raakt ons als organisatie diep", schrijft de DJI.