Een 16-jarige jongen uit Schiedam en een 17-jarige jongen uit Vlaardingen zijn in Groot-Brittannië aangehouden voor de dood van de 19-jarige Tico. Tico werd in oktober in de voortuin van een vriend neergeschoten, twee vrienden van hem raakten gewond. Eerder werd al een 16-jarige Schiedammer aangehouden.

De 16-jarige jongen uit Schiedam is opgepakt in Manchester, de 17-jarige jongen uit Vlaardingen in Leeds. De jongens moeten nog worden uitgeleverd aan Nederland door de Britse autoriteiten. Vlak na de schietpartij werd een 16-jarige jongen uit Schiedam aangehouden in Capelle aan den IJssel.

Jonge leeftijd verdachten

Een woordvoerder van de gemeente Schiedam laat aan Hart van Nederland weten geschrokken te zijn van de jonge leeftijd van de verdachten. De inspanningen van de politie en het Nederlandse Openbaar Ministerie worden gewaardeerd. "Ik wens de familie van het slachtoffer alle sterkte toe."

Alle drie de jongens worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord of doodslag. Ook worden ze verdacht van illegaal wapenbezit. De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken nog wie van de drie heeft geschoten.

In bovenstaande video is te zien hoe de stille tocht verloopt, die voor Tico werd gehouden.