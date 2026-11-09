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Doodgeschoten Schiedammer (19) lijkt slachtoffer vergismoord

Crime

Vandaag, 16:21

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De 19-jarige jongen die overleed na een schietpartij achter een woning in Schiedam, zou slachtoffer zijn geworden van een vergismoord. Dat melden bronnen aan De Telegraaf. De schutters zouden het gemunt hebben op een van zijn vrienden.

De jongen zou een schuld hebben van 500 euro, die hij nog niet had terugbetaalde. De schuldeisers zouden daarover zo boos zijn geweest, dat ze er een bizarre 'rente' opgooiden en het bedrag ineens twintig maal zo hoog werd.

De politie is nog op zoek naar de drie verdachten

Drie jongemannen, waaronder de bewoner van het huis aan het Weverpad, waren zaterdag aan het klussen achter het huis toen zij onder vuur werden genomen door drie mannen. Eén van de slachtoffers werd daarbij dodelijk getroffen. Hulpdiensten hebben de 19-jarige man geprobeerd te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

De tweede jongen werd ook geraakt, en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Het derde slachtoffer raakte lichtgewond en rende na het schietincident weg. Hij is inmiddels aangetroffen en aangehouden. De politie is nog op zoek naar de drie verdachten.

Door ANP

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