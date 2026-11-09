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Meerdere explosies schrikken Schiedam opnieuw op na beladen weekend

Crime

Vandaag, 09:33

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Het blijft bijzonder onrustig in Schiedam en omstreken. Nadat er afgelopen weekend een dodelijke schietpartij had plaatsgevonden, waarbij de 19-jarige Tico om het leven is gekomen, zijn er in de regio meerdere explosies geweest. De politie behandelt deze incidenten als losstaande onderzoeken, over mogelijke verbanden is nog niks te zeggen.

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De ontploffingen vonden plaats op vier aparte locaties: zondagavond twee in Schiedam, in de nacht naar maandag een in Vlaardingen en een in de Rotterdamse wijk Pendrecht. Op alle locaties is de politie bezig met onderzoek. De knallen in Schiedam waren niet ver val de locatie waar zondagavond een stille tocht werd gehouden voor de omgekomen jongeman.

Mogelijk hebben de gewelddadigheden te maken met een conflict in het criminele milieu, schrijft De Telegraaf. In de buurt zouden meerdere jeugdbendes rondlopen, die onderling ruzie zouden hebben. Het gebruik van messen wordt daarbij niet geschuwd en worden jongeren door groepen in elkaar geslagen.

Er zijn drie verdachten op het oog, die zijn nog niet aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

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