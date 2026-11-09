Heftig weekend in Schiedam: 'Jongeren hebben behoefte aan positieve rolmodellen'

Afgelopen weekend was het zeer onrustig in Schiedam. Zo was er zaterdag een schietincident bij het Weverpad, en waren er zondag twee explosies bij woningen aan het Henriette Bosmansplein en het Laseurpad. Bij de schietpartij kwam een 19-jarige jongen om het leven. Buurtwerkers merken dat de heftigheid van de incidenten verergert.

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"Waar conflicten vroeger werden uitgevochten met de vuist, wordt dat nu steeds meer gedaan met bijvoorbeeld vuurwapens", zegt Peter Ottens. Hij werkt namens Yets Foundation in Schiedam om jongeren tot en met 16 jaar te helpen om hun weg in het leven te vinden.

"Via scholen worden we ingezet om jongeren te helpen die dat meer nodig hebben. We bieden een-op-een-begeleiding aan, maar ook activiteiten als basketballessen. Zo proberen we het vertrouwen te winnen om jongeren beter uit het criminele circuit te houden."

Vooral via Snapchat benaderd

Ottens merkt dat jongeren vooral via Snapchat snel en makkelijk benaderd worden voor illegale klusjes. "Jongens worden al vanaf 12 jaar benaderd om voor een paar honderd euro opdrachten te doen. Wat me vooral opvalt, is dat jongeren er niet meer verbaasd over zijn als ze worden benaderd voor dit soort zaken. Het stigma is er behoorlijk van af. Dit is wel zorgelijk!"

Het gebrek aan positieve rolmodellen in de buurt is volgens Ottens een aannemelijke reden waardoor jongeren sneller in het criminele wereldje belanden. "Er zouden meer positieve rolmodellen in de wijken moeten komen die de jongeren op het rechte pad houden. Vooral een vaderfiguur, die vaker afwezig is in de opvoeding, wordt gemist."

Individuele gevallen

Harald Bergmann (Burgemeester Schiedam) geeft aan dat hij snapt dat het gevoel van veiligheid na afgelopen weekend is afgenomen. Hij erkent ook dat er beter toezicht moet komen op hoe jongeren zich ontwikkelen. "We nemen het veiligheidsgevoel onder bewoners zeer serieus, en kijken naar opties om buurtwerkers meer te ondersteunen in hun missie om jongeren op het goede pad te krijgen en te houden."

De politie is momenteel nog bezig met een onderzoek en laten weten alle incidenten als individuele gevallen te behandelen.