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Jonge Schiedammer (16) opgepakt voor dodelijk schietincident

Crime

Vandaag, 17:59

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Een 16-jarige Schiedammer is opgepakt voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident aan het Weverpad in Schiedam van afgelopen weekend. Dit meldt de politie.

De jongen wordt verdacht van moord dan wel doodslag, en poging tot moord dan wel doodslag. De 19-jarige Tico overleed door de fatale schietpartij. Twee andere personen raakten gewond.

In de bovenstaande video zie je beelden van na de schietpartij.

De minderjarige verdachte is dinsdag aangehouden op de Rietbaan in Capelle aan den IJssel. De politie zoekt nog naar twee andere verdachten.

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Meerdere incident

De schietpartij vond zaterdagmiddag rond 17.00 uur plaats in Schiedam-Noord. De drie jongemannen werden onder vuur genomen door drie anderen. Een van de drie slachtoffers, die lichtgewond raakte en na de schietpartij wegrende, werd aangehouden. Hij is maandagmiddag vrijgelaten en is geen verdachte meer.

Zondagavond vonden op twee andere plekken in Schiedam-Noord explosies plaats. Of deze verband houden met de schietpartij is nog niet duidelijk. Burgemeester van Schiedam Harald Bergmann liet in een brief aan de gemeenteraad weten camera's op te hangen in de omgeving. Ook overweegt hij de sluiting van één of meerdere woningen uit angst voor opnieuw een explosie of een andere vergeldingsactie.

Stille tocht

Vrijdagavond is er een stille tocht voor de overleden Tico. Zondagavond vond er al een onaangekondigde stille tocht plaats.

Door ANP

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