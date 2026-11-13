Honderden mensen lopen mee in stille tocht voor doodgeschoten Tico (19)

Een paar honderd mensen liepen vrijdagavond mee in een stille tocht in Schiedam ter nagedachtenis aan de 19-jarige Tico, die vorige week zaterdag werd doodgeschoten. De tocht werd georganiseerd door zijn familie. Zij liepen voorop.

De Schiedammer werd neergeschoten in een voortuin aan het Weverpad in de wijk Woudhoek. Hij werd gereanimeerd, maar overleed. Hij was daar met twee andere jongens aan het klussen, zij raakten gewond. Na de schietpartij renden drie mensen weg. De politie zoekt nog naar twee verdachten. Een 16-jarige Schiedammer werd dinsdag aangehouden. De rechter-commissaris besloot vrijdag dat hij langer vast blijft zitten.

De deelnemers aan de tocht vertrokken rond 19.00 uur vanaf de Jozef Oreliosingel, waar Tico woonde, en liepen naar het huis aan het Weverpad, waar het schietincident plaatsvond.

Deelnemers droegen truien met een foto van Tico en zijn geboorte- en sterfdatum. Er werden rode en groene fakkels afgestoken en er was veel pers aanwezig. Een ANP-verslaggever zag mensen met tranen in de ogen en sommigen huilen. Omstanders filmden de stoet, soms ook geëmotioneerd.

Mogelijk sprake van vergismoord

De Telegraaf meldde maandag dat mogelijk sprake is van een vergismoord. Volgens bronnen van de krant hadden de schutters het gemunt op een vriend van Tico, die hun 500 euro zou zijn verschuldigd. De politie onderzoekt dat scenario nog.

Vlak bij het Weverpad stond de stoet enige tijd stil om te bidden. Ook werden bijbelteksten voorgelezen en siervuurwerk afgestoken. Een deel van het gebed was in het Papiaments, meldt een verslaggever. Onder de aanwezigen waren familieleden die vanuit Curaçao zijn overgekomen. "Familieleden en iedereen die hier aanwezig is: ik wil jullie kracht toewensen. Tico had nog een heel leven voor zich. Hij was rustig, kwam bij ons naar de jeugddiensten en vond het daar leuk", zei een man die Tico kende uit zijn kerkgemeenschap.

Mensen legden een voor een bloemen neer op de plek waar het schietincident plaatsvond. De familie richtte zich tot de deelnemers en raadde mensen aan om een uitvaartverzekering af te sluiten. "Morgen is ons niet beloofd." Zondagavond was er al een spontane stille tocht. Ruim honderd mensen liepen mee naar de woning en legden daar bloemen.